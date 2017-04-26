Европарламент начал процедуру лишения Марин Ле Пен парламентского иммунитета

Об этом сообщает Le Figaro.

Так, процедура снятия парламентской неприкосновенности длится уже несколько месяцев. Кроме того, это решение нуждается в согласовании в комитете на пленарном заседании.

Процедура отзыва евромандата у Ле Пен связана с требованием французских следователей лишить политика иммунитета, для того, чтобы привлечь к уголовной ответственности.

В свою очередь политика обвиняют в растрате финансовых средств Европарламента.

Напомним, как сообщал "УРА-Информ", французские судьи требовали снять с лидера французской партии "Народный фронт", кандидата в президенты Франции Марин Ле Пен депутатскую неприкосновенность.