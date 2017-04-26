19:19 26.04.2017 | Политика | Новости
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Европарламент начал процедуру лишения Марин Ле Пен парламентского иммунитета

Европейский парламент официально запустил процедуру снятия парламентского иммунитета с кандидата в президенты Франции от партии "Национальный фронт" Марин Ле Пен.

Европарламент начал процедуру лишения Марин Ле Пен парламентского иммунитета

Об этом сообщает Le Figaro.

Так, процедура снятия парламентской неприкосновенности длится уже несколько месяцев. Кроме того, это решение нуждается в согласовании в комитете на пленарном заседании.

Процедура отзыва евромандата у Ле Пен связана с требованием французских следователей лишить политика иммунитета, для того, чтобы привлечь к уголовной ответственности.

В свою очередь политика обвиняют в растрате финансовых средств Европарламента.

Напомним, как сообщал "УРА-Информ", французские судьи требовали снять с лидера французской партии "Народный фронт", кандидата в президенты Франции Марин Ле Пен депутатскую неприкосновенность.

 


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