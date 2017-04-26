Европарламент начал процедуру лишения Марин Ле Пен парламентского иммунитета

Европейский парламент официально запустил процедуру снятия парламентского иммунитета с кандидата в президенты Франции от партии "Национальный фронт" Марин Ле Пен.
Об этом сообщает Le Figaro.
Так, процедура снятия парламентской неприкосновенности длится уже несколько месяцев. Кроме того, это решение нуждается в согласовании в комитете на пленарном заседании.
Процедура отзыва евромандата у Ле Пен связана с требованием французских следователей лишить политика иммунитета, для того, чтобы привлечь к уголовной ответственности.
В свою очередь политика обвиняют в растрате финансовых средств Европарламента.
Напомним, как сообщал "УРА-Информ", французские судьи требовали снять с лидера французской партии "Народный фронт", кандидата в президенты Франции Марин Ле Пен депутатскую неприкосновенность.