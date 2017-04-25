Бывший министр экономики Франции и лидер движения Вперед Эммануэль Макрон победил в первом туре выборов во Франции.
Во вторник утром, 25 апреля, во Франции обнародовали окончательные результаты первого тура президентских выборов. Как сообщает Reuters со ссылкой на Министерство внутренних дел страны, Макрон набрали 24,01% голосов.
Вместе с тем на втором месте по прежнему остается лидер Национального фронта Марин Ле Пен. Она набрала 21,30% голосов.
Таким образом оба кандидата продолжат президентскую гонку во втором туре.
Кандидат от оппозиционной французской партии Республиканцы, экс-премьер Франции Франсуа Фийон получил 20.01% голосов, а лидера Непокорившейся Франции Жан-Люка Меланшона поддержали 19,58% избирателей.
По данным МВД, явка избирателей составила 77,77%.
Напомним, как сообщал УРА-Информ, Эммануэль Макрон уверенно победил своего оппонента Марин Ле Пен в крупных городах Франции. Так, в Париже за лидера "Национального фронта" проголосовали всего лишь 4,99% избирателей. При этом 34% жителей столицы Франции поддержали Макрона, 26% - лидера консерваторов Франсуа Фийона.