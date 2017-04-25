Во вторник утром, 25 апреля, во Франции обнародовали окончательные результаты первого тура президентских выборов. Как сообщает Reuters со ссылкой на Министерство внутренних дел страны, Макрон набрали 24,01% голосов.

Вместе с тем на втором месте по прежнему остается лидер Национального фронта Марин Ле Пен. Она набрала 21,30% голосов.

Таким образом оба кандидата продолжат президентскую гонку во втором туре.

Кандидат от оппозиционной французской партии Республиканцы, экс-премьер Франции Франсуа Фийон получил 20.01% голосов, а лидера Непокорившейся Франции Жан-Люка Меланшона поддержали 19,58% избирателей.

По данным МВД, явка избирателей составила 77,77%.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, Эммануэль Макрон уверенно победил своего оппонента Марин Ле Пен в крупных городах Франции. Так, в Париже за лидера "Национального фронта" проголосовали всего лишь 4,99% избирателей. При этом 34% жителей столицы Франции поддержали Макрона, 26% - лидера консерваторов Франсуа Фийона.