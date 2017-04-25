Турецкий суд отказал оппозиции в пересмотре результатов референдума

Таким образом суд отклонил иск оппозиционной Народно-республиканской партии. Как сообщает турецкий телеканал NTV, судья заявил, что претензии партии не могут рассматриваться в рамках административного судопроизводства.

Издание также напоминает, что Народно-республиканская партия требовала от Высшего избирательного совета пересчета 60% бюллетеней.

Напомним, референдум, который предусматривал внесение поправок в Конституцию Турции, прошел 16 апреля. Внесение поправок поддержал 51% населения Турции. Изменения, которые касаются расширения полномочий президента в сферах внесения поправок в Конституцию страны, формирования правительства и бюджета, поддержали 51 % неселения страны.

Как сообщал УРА-Информ, в Турции прошли тысячные протесты против результатов референдума. Около тясячи демонстрантов собрались в районе Бешикташ в европейской части Стамбула, затем на азиатской стороне собралось около двух тысяч протестующих. Протесты с меньшим количеством участников прошли также в Анкаре, Измире и других городах.