Трамп призвал ООН решить проблему Северной Кореи

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп провел встречу с представителями Организации Объединенных Наций и призвал их расширить санкции против КНДР.
Об этом сообщает BBC.
Согласно словам новоиспеченного лидера США, Северная Корея является большой проблемой для всего мира.
"Нынешний статус-кво в Северной Корее неприемлем, и совет безопасности должен ввести дополнительные, более строгие санкции, чтобы противодействовать корейской ядерной программе и программе по изготовлению баллистических ракет", - отметил Дональд Трамп.
Добавим, что КНДР за последнее время часто проводит ракетные испытания, несмотря на многочисленные требования ООН прекратить запуски.
Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", председатель КНР Си Цзиньпин призвал американского президента Дональда Трампа проявлять сдержанность в отношении КНДР. По его мнению, это поможет избежать эскалации ситуации на Корейском полуострове.