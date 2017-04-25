Трамп призвал ООН решить проблему Северной Кореи

Об этом сообщает BBC.

Согласно словам новоиспеченного лидера США, Северная Корея является большой проблемой для всего мира.

"Нынешний статус-кво в Северной Корее неприемлем, и совет безопасности должен ввести дополнительные, более строгие санкции, чтобы противодействовать корейской ядерной программе и программе по изготовлению баллистических ракет", - отметил Дональд Трамп.

Добавим, что КНДР за последнее время часто проводит ракетные испытания, несмотря на многочисленные требования ООН прекратить запуски.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", председатель КНР Си Цзиньпин призвал американского президента Дональда Трампа проявлять сдержанность в отношении КНДР. По его мнению, это поможет избежать эскалации ситуации на Корейском полуострове.