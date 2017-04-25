08:22 25.04.2017 | Политика | Новости
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Трамп призвал ООН решить проблему Северной Кореи

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп провел встречу с представителями Организации Объединенных Наций и призвал их расширить санкции против КНДР.

Трамп призвал ООН решить проблему Северной Кореи

Об этом сообщает BBC.

Согласно словам новоиспеченного лидера США, Северная Корея является большой проблемой для всего мира.

"Нынешний статус-кво в Северной Корее неприемлем, и совет безопасности должен ввести дополнительные, более строгие санкции, чтобы противодействовать корейской ядерной программе и программе по изготовлению баллистических ракет", - отметил Дональд Трамп.

Добавим, что КНДР за последнее время часто проводит ракетные испытания, несмотря на многочисленные требования ООН прекратить запуски.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", председатель КНР Си Цзиньпин призвал американского президента Дональда Трампа проявлять сдержанность в отношении КНДР. По его мнению, это поможет избежать эскалации ситуации на Корейском полуострове.


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