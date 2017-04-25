Российские спецслужбы готовят ряд провокаций в Одессе на 2 и 9 мая, - Минобороны

На годовщину трагедии, 2 мая, и День победы, 9 мая, спецслужбы Российской Федерации готовят провокации под предлогом мероприятий к этим датам. Об этом во вторник, 25 апреля, сообщает Главное управление разведки Минобороны Украины.

Как сказано в сообщении, опубликованном на страничке в Facebook, украинская разведка имеет информацию, что в Одессе ожидается провокация стычек между протестующими и патриотически настроенными активистами. Тут также готовятся провокации против сотрудниками правоохранительных органов.

После чего, события будут освещаться в российских СМИ, как обострение межнационального конфликта на юге Украины, - говорится в сообщении.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, боевики планируют провести постановочную видеосъемку боестолкновения с "украинской разведгруппой".