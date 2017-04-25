Президент США предложил сократить бюджет ООН

Американский президент Дональд Трамп убежден, что в деятельности Организации Объединённых Наций траты вышли из-под контроля. По этомо поводу лидер США настаивает, чтобы правительство пересмотрело бюджет организации.
Об этом сообщает Deutsche Welle.
По мнению Трампа, эффективность ООН довольно низка, тогда как организация обладает большим потенциалом.
Кроме того, члены ООН должны собраться, чтобы обсудить недостатки в бюджете.
На данный момент Соединенные Штаты Америки являются крупнейшим вкладчиком взносов в ООН, поскольку пополняют 22% основного 5,4 млрд. долларов бюджета Организации.
Также Вашингтон оплачивает 28,5% от ежегодного миротворческого бюджета ООН, составляющего 7,9 млрд. долларов. В свою очередь эти обязательные взносы согласованы между 193 членами Генеральной Ассамблеи ООН.
Однако Трамп считает, что такие расходы являются несправедливым для Соединенных Штатов Америки.
Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп провел встречу с представителями Организации Объединенных Наций и призвал их расширить санкции против КНДР.