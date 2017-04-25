Гройсман заявил о готовности правоохранительных органов к проведению Евровидения-2017

Такие данные передает пресс-служба Кабинета министров Украины.

По словам Грйосмана, сейчас ведется большая подготовительная работа по всем техническим вопросам данного мероприятия. В связи с этим правоохранительным органам нужно очень серьезно работать над тем, чтобы все меры безопасности были на должном уровне.

"У нас есть событие, которое происходит, в мае - это "Евровидение". В принципе, мы готовы", - подчеркнул премьер-министр.

Напомним, как сообщал "УРА-Информ", ранее Владимир Гройсман заявил об изменениях безопасности на дорогах нашей страны.