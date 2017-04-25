Гройсман анонсировал изменения дорожного законодательства

Об этом премьер-министр Украины сказал во время коллегии МВД во вторник, 25 апреля.

Согласно словам Гройсмана, украинскогому правительству сейчас нужно обратить внимание на безопасность движения.

При этом премьер подчеркнул, что на данный момент такая группа уже работает в полной мере. В часности, они должны наработать необходимые решения, чтобы принять на уровне правительства.

"Возможны, изменения законодательства, касающегося безопасности дорожного движения", - отметил Владимир Гройсман.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", Владимир Гройсман уверен, что следующие три года станут для Украины годами экономического прорыва.