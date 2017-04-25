Генсек ОБСЕ проведет в Москве переговоры с Лавровым

Генеральный секретарь Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе Ламберто Заньер сейчас находится в Москве с рабочим визитом. В часности, он намерен провести встречу с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым, чтобы обусудить конфликт на востоке Украины.
Об этом сообщается на сайте МИД России.
В ходе переговоров Лавров и Заньер обсудят работу ОБСЕ по содействию разрешению конфликта на Доннбасе.
При этом российская сторона совместно с Генсеком ОБСЕ намерена рассмотреть возможные меры по "повышению эффективности" специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине в рамках действующего мандата.
Также в рамках визита Заньера в Российскую Федерацию запланирована встреча генсека ОБСЕ с руководством организацией договора о коллективной безопасности.
Кроме того, Ламберто Заньер примет участие в VI Московской конференции по международной безопасности по приглашению министерства обороны России и в заседании Валдайского клуба.
Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг осудил трагедию, которая произошла в воскресенье, 23 апреля, в Луганской области с специальной мониторинговой миссией ОБСЕ.