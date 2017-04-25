09:39 25.04.2017 | Политика | Новости
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Генсек ОБСЕ проведет в Москве переговоры с Лавровым

Генеральный секретарь Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе Ламберто Заньер сейчас находится в Москве с рабочим визитом. В часности, он намерен провести встречу с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым, чтобы обусудить конфликт на востоке Украины.

Генсек ОБСЕ проведет в Москве переговоры с Лавровым

Об этом сообщается на сайте МИД России.

В ходе переговоров Лавров и Заньер обсудят работу ОБСЕ по содействию разрешению конфликта на Доннбасе. 

При этом российская сторона совместно с Генсеком ОБСЕ намерена рассмотреть возможные меры по "повышению эффективности" специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине в рамках действующего мандата.

Также в рамках визита Заньера в Российскую Федерацию запланирована встреча генсека ОБСЕ с руководством организацией договора о коллективной безопасности.

Кроме того, Ламберто Заньер примет участие в VI Московской конференции по международной безопасности по приглашению министерства обороны России и в заседании Валдайского клуба.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг осудил трагедию, которая произошла в воскресенье, 23 апреля, в Луганской области с специальной мониторинговой миссией ОБСЕ.

 


 
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