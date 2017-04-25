Генсек ОБСЕ проведет в Москве переговоры с Лавровым

Об этом сообщается на сайте МИД России.

В ходе переговоров Лавров и Заньер обсудят работу ОБСЕ по содействию разрешению конфликта на Доннбасе.

При этом российская сторона совместно с Генсеком ОБСЕ намерена рассмотреть возможные меры по "повышению эффективности" специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине в рамках действующего мандата.

Также в рамках визита Заньера в Российскую Федерацию запланирована встреча генсека ОБСЕ с руководством организацией договора о коллективной безопасности.

Кроме того, Ламберто Заньер примет участие в VI Московской конференции по международной безопасности по приглашению министерства обороны России и в заседании Валдайского клуба.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг осудил трагедию, которая произошла в воскресенье, 23 апреля, в Луганской области с специальной мониторинговой миссией ОБСЕ.