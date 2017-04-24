Во Франции подсчитали почти все голоса, лидирует Макрон

Как сообщает DW, центрист Эмманюэль Макрон набирает 23,82% голосов. Втоже время правая популистка Марин Ле Пен набирает 21,58% голосов, консерватор Франсуа Фийон - 19,96%, а Жан-Люк Меленшон - 19,49% голосов.

Вместе с тем бывший министр экономики страны Макрон заявил, что французы "сегодня однозначно перевернули страницу во французской политической жизни", поскольку выразили свое стремление к переменам. Он также пообещал закрепить этот успех и на парламентских выборах.

В свою очередь руководитель предвыборного штаба Ле Пен Давид Рашлинь заявил, что второй тур выборов президента станет "референдумом за или против глобализации". Напомним, вчера Франция выбирала нового презента.

Как сообщает УРА-Информ, сразу же после закрытия избирательных участков, а также после оглашения результатов первого тура выборов президента Франции в Париже начались акции протеста. Люди недовольны итогами голосования и выходом во второй тур выборов ультраправой кандидатки Марин Ле Пен.