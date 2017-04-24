07:29 24.04.2017 | Политика | Новости
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Во Франции подсчитали почти все голоса, лидирует Макрон

По состоянию на семь часов утра понедельника, 24 апреля, во Франции избирательная комиссия подсчитала почти все бюллетени первого тура голосования за президента республики.

Во Франции подсчитали почти все голоса, лидирует Макрон

Как сообщает DW, центрист Эмманюэль Макрон набирает 23,82% голосов. Втоже время правая популистка Марин Ле Пен набирает 21,58% голосов, консерватор Франсуа Фийон - 19,96%, а Жан-Люк Меленшон - 19,49% голосов.

Вместе с тем бывший министр экономики страны Макрон заявил, что французы "сегодня однозначно перевернули страницу во французской политической жизни", поскольку выразили свое стремление к переменам. Он также пообещал закрепить этот успех и на парламентских выборах.

В свою очередь руководитель предвыборного штаба Ле Пен Давид Рашлинь заявил, что второй тур выборов президента станет "референдумом за или против глобализации". Напомним, вчера Франция выбирала нового презента.

Как сообщает УРА-Информ, сразу же после закрытия избирательных участков, а также после оглашения результатов первого тура выборов президента Франции в Париже начались акции протеста. Люди недовольны итогами голосования и выходом во второй тур выборов ультраправой кандидатки Марин Ле Пен.


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