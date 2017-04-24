02:00 24.04.2017 | Политика | Новости     Новости Украины
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В Париже после закрытия избирательных участков начались протесты

Сразу же после закрытия избирательных участков, а также после оглашения результатов первого тура выборов президента Франции в Париже начались акции протеста.

В Париже после закрытия избирательных участков начались протесты

Люди недовольны итогами голосования и выходом во второй тур выборов ультраправой кандидатки Марин Ле Пен. Как сообщает агентство Associated Press в своем Twitter, в воскресенье вечером, вечером 23 апреля, в столице Франции произошли столкновения демонстрантов с полицией.

На площади Бастилии собрались несколько сотен участников акции протеста, однако полицейские заблокировали проходы к прилегающим улицам. В результате произошло стычки.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, по данным экзит-полов, проведенных всеми ключевыми французскими соцслужбами, во второй тур выходят Еменуель Макрон и Марин Ле Пен. Согласно этим данным, Макрон в первом туре президентских выборов набрал 23,7% голосов избирателей, а Ле Пен - 21,7%. Консерватор, представитель партии "Республиканцы", экс-премьер Франсуа Фийон и крайний левый кандидат Жан-Люк Меланшон набрали одинаковое количество голосов - 19,5%.


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