В Париже после закрытия избирательных участков начались протесты

Люди недовольны итогами голосования и выходом во второй тур выборов ультраправой кандидатки Марин Ле Пен. Как сообщает агентство Associated Press в своем Twitter, в воскресенье вечером, вечером 23 апреля, в столице Франции произошли столкновения демонстрантов с полицией.

На площади Бастилии собрались несколько сотен участников акции протеста, однако полицейские заблокировали проходы к прилегающим улицам. В результате произошло стычки.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, по данным экзит-полов, проведенных всеми ключевыми французскими соцслужбами, во второй тур выходят Еменуель Макрон и Марин Ле Пен. Согласно этим данным, Макрон в первом туре президентских выборов набрал 23,7% голосов избирателей, а Ле Пен - 21,7%. Консерватор, представитель партии "Республиканцы", экс-премьер Франсуа Фийон и крайний левый кандидат Жан-Люк Меланшон набрали одинаковое количество голосов - 19,5%.