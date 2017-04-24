Порошенко поручил Турчинову создать новую Комиссию по биобезопасности и биологической защите при СНБО

В понедельник, 24 апреля, глава государства подписал указ №113/2017. Документ обнародован на сайте главы Украинского государства.

Согласно указу, положение о Комиссии по биобезопасности и биологической защите при СНБО в новой редакции утверждается на смену статьи первой указа президента Украины № 423 от 10 июня 2009 года "О Комиссии по биобезопасности и биологической защите при Совете национальной безопасности и обороны Украины".

Документом также признается утратившим силу указ президента Украины № 455 от 18 июня 2009 года "О персональном составе Комиссии по биобезопасности и биологической защите при СНБО".

Вместе с тем Порошенко получил секретарю СНБО Александру Турчинову подать предложения относительно нового персонального состава Комиссии по биобезопасности и биологической защите.

Указ вступает в силу со дня его опубликования.

Напомни, как сообщал УРА-Информ, Порошенко в пятницу подписал указ о праздновании 21-й годовщины Конституции Украины.