Порошенко по телефону обсудил с Тиллерсоном размещения на Донбассе миротворцев ООН

Он предложил активизировать рассмотрение вопроса о размещении на Донбассе международного миротворческого контингента под эгидой Организации объединенных наций. Как сообщает пресс-служба главы государства, Порошенко выразил соболезнования родным и близким американского представителя Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ, погибшего в результате сегодняшнего подрыва патруля на оккупированной территории, а также осудил все формы постоянного препятствования боевиками работе миссии.

Собеседники также обсудили итоги телефонного разговора в Нормандском формате, которые состоялись 18 апреля и результаты американо-российских переговоров в Москве 12 апреля, - говорится в сообщении.

При этом, по информации пресс-службы, собеседники выразили обеспокоенность в связи с опасным развитием ситуации на Донбассе и отметили важность выполнения Россией Минских договоренностей, прежде всего их элементов безопасности.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, ОБСЕ призвала привлечь к ответственности виновных в гибели и ранении патрульных Специальной мониторинговой миссии на Донбассе.