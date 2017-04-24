20:32 24.04.2017 | Политика | Новости     Новости Украины
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Порошенко изменил состав Комиссии по евроатлантической интеграции

Президент Украины Петр Порошенко в понедельник, 24 апреля, внес ряд изменений в состав Комиссии по вопросам координации евроатлантической интеграции Украины.

Порошенко изменил состав Комиссии по евроатлантической интеграции

Глава государства своим распоряжением ввел в состав Комиссии заместителя министра энергетики и угольной промышленности Украины по вопросам европейской интеграции Наталию Бойко, заместителя министра финансов Украины Андрея Градиля, заместителя министра внутренних дел Украины по вопросам европейской интеграции Анастасию Дееву, исполняющего обязанности председателя Государственной инспекции ядерного регулирования Бориса Столярчука, а также заместителя министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Георгия Туку.

Как сообщает пресс-служба президента Украины, в состав Комиссии также вошли президент первого заместителя министра иностранных дел Украины Вадима Пристайка и вывел из состава Комиссии Акопян, Диденко, Килочицкую и Марченко.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, Порошенко утвердил новую редакцию положения о Комиссии по биобезопасности и биологической защите при Совете национальной безопасности и обороны Украины.


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