08:32 24.04.2017 | Политика | Новости
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Полиция Парижа задержала три человека после протестов - ФОТО

Во Франции, где в воскресенье, 23 апреля, после оглашения первых результатов выборов президента прошли акции протеста, полиция задержала три человека.

Полиция Парижа задержала три человека после протестов - ФОТО

Как сообщает AFP, полиция пока не сообщает детали задержания и имена арестованных .

Вместе с тем журналисты сообщают о столкновениях демонстрантов с полицией, которая заблокировала проходы к прилегающим улицам на площади Бастилии, где собрались несколько сотен участников акции протеста.

Еще одна "антифашистская демонстрация" произошла вчера в западном прибрежном городе Нант. Тут также люди недовольны итогами голосования и выходом во второй тур выборов ультраправой кандидатки Марин Ле Пен.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, во второй тур выходят Еменуель Макрон и Марин Ле Пен. По состоянию на утро понедельника уже подсчитаны практически все голоса. Макрон набирает 23,75% голосов, а Ле Пен − 21,53%.


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