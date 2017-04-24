Макрон одержал победу над Ле Пен в крупнейших городах Франции

Так, в Париже за лидера "Национального фронта" проголосовали вего лишь 4,99% избирателей. При этом 34% жителей столицы Франции поддержали Макрона, 26% - лидера консерваторов Франсуа Фийона. Как сообщают французские СМИ, ссылаясь на данные, опубликованные на сайте Министерства внутренних дел Франции, в Лионе первые два места также заняли Макрон с 26% и Фийон, у которого - 23% голосов.

Ле Пен тут заняла четвертое место, получив 16%. В департаменте Жиронда с административным центром в Бордо Ле Пен получила только 18%, тогда как Макрону и Жану-Люку Меланшону заняли тут первое и второне место соответственно.

Такая же ситуация сложилась и в Тулузе, где у лидера "Национального фронта" 16% поддержки. Вместе с тем Ле Пен поддержали в Марселе и Ницце, а также на севере страны. Тут она набрала более 30% голосов. Наибольший процент Ле Пен получила в департаменте Эна, который находится недалеко от границы c Бельгией. Там за нее проголосовали 35% избирателей.

Напомним, второй тур президентских выборов состоится 7 мая.

Как сообщал УРА-Информ, во второй тур выходят Еменуель Макрон и Марин Ле Пен. По состоянию на утро понедельника уже подсчитаны практически все голоса. Макрон набирает 23,75% голосов, а Ле Пен − 21,53%.