08:29 24.04.2017 | Политика | Новости
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Италия и США выполнят наблюдательный полет над Россией и Белоруссией

Государство Италии и США с 24 по 28 апреля намерено выполнить наблюдательный полет над Белоруссией и Россией в рамках договора по открытому небу. Такие сведения сообщил начальник российского национального Центра по уменьшению ядерной опасности Сергей Рыжков.

Италия и США выполнят наблюдательный полет над Россией и Белоруссией

По его словам, российские специалисты на борту самолета будут контролировать строгое соблюдение параметров полета и применения предусмотренной договором аппаратуры.

В свою очередь самолёт Ан-30, на котором будет выполнен полёт, не предназначен для применения какого-либо оружия. При этом авиалайнер прошёл международное освидетельствование, в котором приняли участие профессионалы из Российской Федерации.

Добавим, что договор по открытому небу был подписан в 1992 году и стал одной из мер по укреплению доверия в Европе после холодной войны. Таким образом, к нему ввошли большинство стран НАТО, Россия, Белоруссия, Украина, Грузия, Босния и Герцеговина и нейтральные Швеция и Финляндия. 

Напомним, как сообщал "УРА-Информ", ранее военные самолеты НАТО, Великобритании и Швеции совершили подлеты к российским границам, где провели активную разведку.

 

 


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