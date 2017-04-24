Италия и США выполнят наблюдательный полет над Россией и Белоруссией

Государство Италии и США с 24 по 28 апреля намерено выполнить наблюдательный полет над Белоруссией и Россией в рамках договора по открытому небу. Такие сведения сообщил начальник российского национального Центра по уменьшению ядерной опасности Сергей Рыжков.
По его словам, российские специалисты на борту самолета будут контролировать строгое соблюдение параметров полета и применения предусмотренной договором аппаратуры.
В свою очередь самолёт Ан-30, на котором будет выполнен полёт, не предназначен для применения какого-либо оружия. При этом авиалайнер прошёл международное освидетельствование, в котором приняли участие профессионалы из Российской Федерации.
Добавим, что договор по открытому небу был подписан в 1992 году и стал одной из мер по укреплению доверия в Европе после холодной войны. Таким образом, к нему ввошли большинство стран НАТО, Россия, Белоруссия, Украина, Грузия, Босния и Герцеговина и нейтральные Швеция и Финляндия.
Напомним, как сообщал "УРА-Информ", ранее военные самолеты НАТО, Великобритании и Швеции совершили подлеты к российским границам, где провели активную разведку.