Евросоюз ожидает тщательного расследования гибели сотрудника ОБСЕ, - Могерини

Насколько это срочно сказать невозможно, однако хочу напомнить, что вчера сотрудник Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ трагически погиб, подорвавшись на мине, а другие были ранены. Это еще одна потеря.

Европейский союза ожидает, что это будет тщательно расследовано. Такое мнение высказала, комментируя ситуацию, глава дипломатии ЕС Федерика Могерини.

Она также отметила, что необходимо безотлагательно предпринять самые первые шаги - полное соблюдение режима прекращения огня и отвод тяжелого вооружения, чтобы улучшить ситуацию. Миссии ОБСЕ необходимо предоставить полный и беспрепятственный доступ, чтобы она могла эффективно верифицировать любые улучшения в сфере безопасности, что является крайне важным для продвижения вперед к миру, - указала глава европейской дипломатии, добавив, что основной гуманитарной обязанностью является уменьшение разрушений и страданий гражданских лиц, пострадавших в результате конфликта.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, Тиллерсон заверил, что санкций против России будут действовать до полного выполнения минских соглашений.