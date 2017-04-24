11:35 24.04.2017 | Политика | Новости     Новости Украины
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ЕС считает Россию главной угрозой в черноморском регионе

Посол Европейского союза в Украине Хьюг Мингарелли убежден, что Российская Федерация является главной угрозой для черноморского региона. 

ЕС считает Россию главной угрозой в черноморском регионе

Об этом сообщает РБК-Украина.

По его словам, нужно немедленно ввести долгосрочные санкции против государства России с целью уменьшения военного присутствия. Кроме того, стоит продолжать диалог на дипломатическом уровне.

Также димпломат добавил, что Европейский союз требует полного выполнения Минских договоренностей. К слову, после этого решения будет возможен диалог по антитеррористическим вопросам.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", американские сенаторы подготовили законопроект, который позволит наложить вето на возможное снятие президентом Дональдом Трампом санкций с России. Его суть заключается в том, что если Белый дом захочет снять санкции с России, то ему для начала придется предоставить конгрессу детальное обоснование этого решения, а затем должен наступить 120-дневный период.


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