ЕС считает Россию главной угрозой в черноморском регионе

Об этом сообщает РБК-Украина.

По его словам, нужно немедленно ввести долгосрочные санкции против государства России с целью уменьшения военного присутствия. Кроме того, стоит продолжать диалог на дипломатическом уровне.

Также димпломат добавил, что Европейский союз требует полного выполнения Минских договоренностей. К слову, после этого решения будет возможен диалог по антитеррористическим вопросам.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", американские сенаторы подготовили законопроект, который позволит наложить вето на возможное снятие президентом Дональдом Трампом санкций с России. Его суть заключается в том, что если Белый дом захочет снять санкции с России, то ему для начала придется предоставить конгрессу детальное обоснование этого решения, а затем должен наступить 120-дневный период.