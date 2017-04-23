10:51 23.04.2017 | Политика | Новости
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Во Франции проходит первый тур президентских выборов

В воскресенье, 23 апреля, во Франции проходит первый тур выборов президента.  Так, за главный пост государства поборются 11 кандидатов.

Во Франции проходит первый тур президентских выборов

Как передает ВВС, в Франции открылись более 66,5 тысячи участков для голосования в первом туре выборов.

Отметим, на территории страны зарегистрировано 45,67 млн избирателей и 1,3 миллиона французов, живущих за рубежом.

При этом больше всего шансов выйти во второй тур есть у независимого кандидата Эммануэля Макрона и лидера националистической партии Национальный фронт Марин Ле Пен. В свою очередь она является противником евроинтеграции и сторонницей политики президента России Владимира Путина.

Кроме того, в четверку наиболее популярных кандидатов также входят представитель правоцентристской партии Республиканцы Франсуа Фийон и лидер крайний левых Жан-Люк Мелашон.

Добавим, что к обеспечению безопасности в ходе голосования привлечены 50 тысяч полицейских и 7 тысяч солдат.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", кандидат в президенты Франции от ультраправой партии "Национальный фронт" Марин Ле Пен в случае своей победы на выборах намерена приостановить участие страны в Шенгенском пространстве. 


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