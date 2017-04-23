В первом туре выборов во Франции лидируют Макрон и Ле Пен

По данным опроса, который был проведен телеканалом RTBF, за Макрон проголосовали 24% избирателей. При этом Ле Пен набирает 22% голосов.

За ними идет бывший премьер Франсуа Фийона, который получает 20,5% голосов. Лидер движения "Непокорная Франция" Жан-Люк Меланшон получил 18% голосов.

Напомним, на выборах проголосовали все 11 кандидатов в президенты.

Как сообщал УРА-Информ, По состоянию на семь часов вечера во Франции, где в воскресенье, 23 апреля, проходят выборы президента страны, явка избирателей составила 69,42%.

По данным пресс-службы Министерства внутренних дел Франции, для сравнения на выборах в 2007 году явка к этому часу составит 73,87%. При этом в 2002 году этот показатель достиг 58,45%.