В первом туре выборов во Франции лидируют Макрон и Ле Пен

В первом туре президентских выборов во Франции, которые прошли в воскресенье, 23 апреля, лидируют бывший министр экономики страны Эммануэль Макрон и лидер "Национального фронта" Марин Ле Пен.
По данным опроса, который был проведен телеканалом RTBF, за Макрон проголосовали 24% избирателей. При этом Ле Пен набирает 22% голосов.
За ними идет бывший премьер Франсуа Фийона, который получает 20,5% голосов. Лидер движения "Непокорная Франция" Жан-Люк Меланшон получил 18% голосов.
Напомним, на выборах проголосовали все 11 кандидатов в президенты.
Как сообщал УРА-Информ, По состоянию на семь часов вечера во Франции, где в воскресенье, 23 апреля, проходят выборы президента страны, явка избирателей составила 69,42%.
По данным пресс-службы Министерства внутренних дел Франции, для сравнения на выборах в 2007 году явка к этому часу составит 73,87%. При этом в 2002 году этот показатель достиг 58,45%.