09:55 23.04.2017 | Политика | Новости
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Трамп рассказал о прекрасном взаимопонимании с Меркель

Американский президент Дональд Трамп заявил, что из всех мировых лидеров именно с Меркель у него сложилось невероятное взаимопонимание.
 

Трамп рассказал о прекрасном взаимопонимании с Меркель

Об этом он заявил в интервью агентству AP.

По словам Трампа, он совсем не ожидал подобного, так как у них с Меркель есть разногласия по вопросам миграции и выплат НАТО.

Также президент США объяснил, почему не пожал канцлеру ФРГ руку на встрече в Белом доме. 

"Мне кажется, кто-то выкрикнул: "пожмите руки". Но я этого не слышал. Мы уже до этого пожимали друг другу руки четыре раза", - подчеркнул Трамп.

Новоиспеченный лидер США также высказался о нападении на полицейских в Париже, которое произошло 20 апреля. Так, Дональд Трамп считает, что этот теракт окажет большое влияние на людей, которые придут на избирательные участки. Кроме того, террористический акт может помочь лидеру "Национального фронта" Марин Ле Пен выиграть президентские выборы, которые пройдут 23 апреля.

При этом Трамп не стал отвечать на вопрос, верит ли он в победу Ле Пен.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп в среду утром, 19 апреля, подписал указ в рамках его политики "Америка на первом месте".


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