Олланд проголосовал на выборах президента Франции

Об этом сообщает издание BFM TV.

Так, лидер Франции пришел на избирательный участок в коммуне Тюль и отдал свой голос на выборах следующего лидера страны.

Кроме того, на выборах во Франции уже проголосовали кандидаты на пост президента страны Эммануэль Макрон, Марин Ле Пен, Бенуа Амон, Франсуа Фийон, Жан-Люк Меланшон, Филипп Путу, Франсуа Асселино, Николя Дюпон-Эньян, Жан Лассаль.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", во Франции проходит первый тур выборов президента. Так, за главный пост государства поборются 11 кандидатов.