МИД Украины призывает Россию гарантировать безопасность и свободу передвижения СММ ОБСЕ - ВИДЕО

Об этом сказано в комментарии украинского ведомства, обнародованном в воскресенье, 23 апреля. При этом глава ведомства Павел Климкин выразил соболезнования семье и сотрудникам погибшего при подрыве на мине наблюдателя ОБСЕ и подчеркнул необходимость обеспечения безопасности и свободы передвижения членов специальной миссии.

Министр уверен, что расследование трагедии должно быть максимально тщательным

Украинская сторона сделает все возможное для обеспечения неотложного, всестороннего и беспристрастного расследования гибели и ранения сотрудников СММ ОБСЕ при подрыве автомобиля Миссии на мине на неподконтрольной властям страны территории Луганской области с целью привлечения виновных к ответственности, - заверил Климкин.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, сегодня в районе населенного пункта Пришиб Луганской области подорвался, предположительно на мине, автомобиль СММ ОБСЕ.

При подрыве автомобиля миссии ОБСЕ погиб гражданин США, а ранения получили граждане Германии.