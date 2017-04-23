22:24 23.04.2017 | Политика | Новости     Новости Украины
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МИД Украины призывает Россию гарантировать безопасность и свободу передвижения СММ ОБСЕ - ВИДЕО

В Министерстве иностранных дел Украины призвали Российскую Федерацию выполнять взятые на себя в рамках Минских договоренностей обязательства, предпринять меры для прекращения провокаций против членов Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ и обеспечить им беспрепятственный доступ ко всей территории ОРДЛО.

МИД Украины призывает Россию гарантировать безопасность и свободу передвижения СММ ОБСЕ - ВИДЕО

Об этом сказано в комментарии украинского ведомства, обнародованном в воскресенье, 23 апреля. При этом глава ведомства Павел Климкин выразил соболезнования семье и сотрудникам погибшего при подрыве на мине наблюдателя ОБСЕ и подчеркнул необходимость обеспечения безопасности и свободы передвижения членов специальной миссии.

Министр уверен, что расследование трагедии должно быть максимально тщательным

Украинская сторона сделает все возможное для обеспечения неотложного, всестороннего и беспристрастного расследования гибели и ранения сотрудников СММ ОБСЕ при подрыве автомобиля Миссии на мине на неподконтрольной властям страны территории Луганской области с целью привлечения виновных к ответственности, - заверил Климкин.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, сегодня в районе населенного пункта Пришиб Луганской области подорвался, предположительно на мине, автомобиль СММ ОБСЕ.

При подрыве автомобиля миссии ОБСЕ погиб гражданин США, а ранения получили граждане Германии.


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