Меркель призвала как можно быстрее расследовать подрыв авто ОБСЕ на Донбассе

Как сообщает DW, она с грустью и большим беспокойством отметила, что гибель наблюдателя Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе на Востоке должны быть, как можно быстрее расследована.

Федеральное правительство ожидает, что все стороны конфликта сделают все возможное, чтобы выяснить, каким образом могло произойти это трагическое событие, - подчеркнула Меркель, добавив, что виновные в этом должны быть привлечены к ответственности.

Канцлер Германии также призвала стороны конфликта на Донбассе в полной мере соблюдать режим "тишины".

Напомним,как сообщал УРА-Информ, в результате подрыва на мине автомобиля СММ ОБСЕ, который произошел у села Пришиб на неподконтрольной Украине территории Луганской области, погиб член миссии ОБСЕ. По разным данным, это гражданин США.