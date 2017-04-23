23:47 23.04.2017 | Политика | Новости     Новости Украины
100164711:Polishuk

Меркель призвала как можно быстрее расследовать подрыв авто ОБСЕ на Донбассе

Канцлер Германии Ангела Меркель также отреагировала на инцидент, который произошел в воскресенье, 23 апреля, на Донбассе.

Меркель призвала как можно быстрее расследовать подрыв авто ОБСЕ на Донбассе

Как сообщает DW, она с грустью и большим беспокойством отметила, что гибель наблюдателя Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе на Востоке должны быть, как можно быстрее расследована.

Федеральное правительство ожидает, что все стороны конфликта сделают все возможное, чтобы выяснить, каким образом могло произойти это трагическое событие, - подчеркнула Меркель, добавив, что виновные в этом должны быть привлечены к ответственности.

Канцлер Германии также призвала стороны конфликта на Донбассе в полной мере соблюдать режим "тишины".

Напомним,как сообщал УРА-Информ, в результате подрыва на мине автомобиля СММ ОБСЕ, который произошел у села Пришиб на неподконтрольной Украине территории Луганской области, погиб член миссии ОБСЕ. По разным данным, это гражданин США.


Читайте также:
 
. . . .
 
Фоторепортаж
прокрутить далее
прокрутить назад
 



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Вконтакте Ура-информ Фейсбук Ура-информ Твиттер Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Шоу-биз Футбол Бокс Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив