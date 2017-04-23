09:29 23.04.2017 | Политика | Новости
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Канада перехватила российские бомбардировщики на Крайнем Севере

Канадское государство подняло в воздух самолеты для перехвата двух российских стратегических бомбардировщиков около северного побережья Канады. Инцидент произошел впервые за последние три года.

Канада перехватила российские бомбардировщики на Крайнем Севере

Об этом сообщила спикер Командования воздушно-космической обороны Северной Америки Дженнифер Стадник, передает CBS News.

По словам Стадник, два авиалайнера CF-18 были подняты в связи с приближением к ее и воздушному пространству Аляски двух российских бомбардировщиков способных нести ядерное оружие ТУ-95. 

Помимо этого россияне не нарушали воздушное пространство США или Канады. Кроме того, они действовали безопасно и профессионально.

Тем не менее к дальним бомбардировщикам ВКС РФ также поднялись американские F-22.

"Мы не видели такого уровня активности с июля 2015 года. То что они делают на этой неделе очень похоже на то, что они всегда делают", - отметила Стадник.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", авиалайнеры НАТО, которые базируются в Эстонии на авиабазе Эмари, будут отрабатывать бреющие полеты над территорией страны.


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