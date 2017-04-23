Канада перехватила российские бомбардировщики на Крайнем Севере

Канадское государство подняло в воздух самолеты для перехвата двух российских стратегических бомбардировщиков около северного побережья Канады. Инцидент произошел впервые за последние три года.
Об этом сообщила спикер Командования воздушно-космической обороны Северной Америки Дженнифер Стадник, передает CBS News.
По словам Стадник, два авиалайнера CF-18 были подняты в связи с приближением к ее и воздушному пространству Аляски двух российских бомбардировщиков способных нести ядерное оружие ТУ-95.
Помимо этого россияне не нарушали воздушное пространство США или Канады. Кроме того, они действовали безопасно и профессионально.
Тем не менее к дальним бомбардировщикам ВКС РФ также поднялись американские F-22.
"Мы не видели такого уровня активности с июля 2015 года. То что они делают на этой неделе очень похоже на то, что они всегда делают", - отметила Стадник.
Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", авиалайнеры НАТО, которые базируются в Эстонии на авиабазе Эмари, будут отрабатывать бреющие полеты над территорией страны.