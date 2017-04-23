Явка избирателей на выборах во Франции составила 69,42%

По данным пресс-службы Министерства внутренних дел Франции, для сравнения на выборах в 2007 году явка к этому часу составит 73,87%. При этом в 2002 году этот показатель достиг 58,45%.

Вместе с тем, местные СМИ утверждают, что явка избирателей на выборах президента Франции, которые проходят сегодня, одна из самых высоких за 40 лет.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, появились первые результаты президентских выборов во Франции, полученные по итогам голосования на заморских территориях.

Так, в Сен-Пьере и Микелоне лидер левого движения "Непокорившаяся Франция" Жан-Люк Меланшон набрал 35,45%, кандидат в президенты Франции от партии "Национальный фронт" Марин Ле Пен - 18,16%, экс-министр экономики страны Эммануэль Макрон - 17,97%, экс-премьер Франсуа Фийон - 9,32%.