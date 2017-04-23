Экзит-полл подтвердил, что лидером президентских гонок в первом туре стал Эммануэль Макрон

Бывший министр экономики и лидер партии "Вперед!" в первом туре президентских выборов, который состоялся 23 апреля, набрал 23,7% голосов избирателей. Об этом свидетельствуют данные экзит-полла, проведенного компаниями Ipsos/Sopra Steria в партнерстве с France Tеlеvisions, Radio France, RFI и France24, и опубликованного сразу после закрытия избирательных участков.

По их данным, второе место получила лидер праворадикальной партии "Национальный фронт" Марин Ле Пен с 21,7% голосов. Таким образом, они выходят во второй тур выборов президента во Франции.

Представитель партии "Республиканцы", экс-премьер Франсуа Фийон и крайний левый кандидат Жан-Люк Меланшон набрали одинаковое количество голосов - 19,5%.

Напомним, второй тур президентских выборов во Франции состоится через две недели, 7 мая 2017 года.

Как сообщал УРА-Информ, согласно данным опроса, проведенного телеканалом RTBF, в первом туре президентских выборов во Франции лидируют Эммануэль Макрон и Марин Ле Пен.