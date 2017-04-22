Российские власти прокомментировали скандальное заявление солиста группы "ВВ"
Российский сенатор Алексей Пушков отметил, что высказываниям Олега Скрипки про "гетто" нет никакого оправдания.
Эти выражения - для тех, кто не владеет украинским, и им нет оправдания. По словам Пушкова – Скрипка не смог удержаться на ранее занятой нацистской позиции, и начал объяснять. Однако это оправдания не воспримут в обществе и взгляды эти не могут быть оправданы – добавил Пушков с помощью Твиттер.
Напомним, ранее лидер группы Вопли Видоплясова (ВВ) Олег Скрипка выступил перед учениками Школы журналистики.
"Люди, которые не могут выучить украинский, имеют низкий IQ, таким ставят диагноз "дебилизм". Надо их отделить, потому что они социально опасны, надо создать гетто для них. И будем помогать им, как помогают людям с проблемами, на волонтерских началах будем петь им Владимирский централ", - заявил Скрипка.
Позже Олег Скрипка объяснил в интервью Взгляду, что он не это имел ввиду, а его цитаты часто искажают.
"Я считаю, что каждый должен заниматься своим делом. И когда люди акцентируют свое внимание не на реальных проблемах, а на словах артистов, это значит, что наше общество и ваше общество – больны", - добавил Скрипка.
"Официальное" обращение солиста группы «"ВВ" в соцсетях.
В Латвии на сайте общественных инициатив peticijas.com проходит акция по сбору подписей за размещение жителей со статусом «неграждан» на специально выделенных территориях. Об этом сообщило латвийское телевидение LTV7.