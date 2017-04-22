Российские власти прокомментировали скандальное заявление солиста группы "ВВ"

Эти выражения - для тех, кто не владеет украинским, и им нет оправдания. По словам Пушкова – Скрипка не смог удержаться на ранее занятой нацистской позиции, и начал объяснять. Однако это оправдания не воспримут в обществе и взгляды эти не могут быть оправданы – добавил Пушков с помощью Твиттер.

Напомним, ранее лидер группы Вопли Видоплясова (ВВ) Олег Скрипка выступил перед учениками Школы журналистики .

"Люди, которые не могут выучить украинский, имеют низкий IQ, таким ставят диагноз "дебилизм". Надо их отделить, потому что они социально опасны, надо создать гетто для них. И будем помогать им, как помогают людям с проблемами, на волонтерских началах будем петь им Владимирский централ", - заявил Скрипка.

Позже Олег Скрипка объяснил в интервью Взгляду, что он не это имел ввиду, а его цитаты часто искажают.

"Я считаю, что каждый должен заниматься своим делом. И когда люди акцентируют свое внимание не на реальных проблемах, а на словах артистов, это значит, что наше общество и ваше общество – больны", - добавил Скрипка.

"Официальное" обращение солиста группы «"ВВ" в соцсетях.

Как сообщал УРА-Информ, ранее Гройсман сообщал о желании укреплять украинский язык.