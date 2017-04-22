Американские СМИ сообщают, что Россия пыталась вмешаться в выборы США

В сообщении говорится, что в период выборов советником Трампа был Картер Пейдж, через которого Кремль и пытался вмешаться в предвыборную кампанию будущего президента.

К.Пейдж – один из немногих советников Д.Трампа, который контактировал с представителями РФ. Сам же он отрицает, что когда-либо собирал информацию для россиян. Однако американские чиновники считают, что советник даже не понимал, что его используют.

Ранее УРА-Информ сообщал, что в США на 27 лет посадили сына депутата российской Госдумы за кибермошенничество.