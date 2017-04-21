Украина выражает протест в связи с проведением в оккупированном Крыму экономического форума - МИД

Российской Федерации направлена нота протеста в связи с проведением 20-22 апреля 2017 года так называемого "Ялтинского международного экономического форума" на временно оккупированном Россией украинском полуострове Крым.
Министерство иностранных дел Украины заявляет, что проведение упомянутого мероприятия является грубым нарушением государственного суверенитета Украины, украинского законодательств, общепризнанных норм международного права, в том числе Устава ООН, резолюций Генеральной Ассамблеи ООН "Территориальная целостность Украины" от 27 марта 2014 года и "Положение с правами человека в Автономной Республике Крым и города Севастополь" от 19 декабря 2016 года, а также других многосторонних международных договоров.
Как сказано с сообщении пресс-службы украинского дипломатический ведомства, в своей ноте Украины высказывает категорическое требование относительно принятия российской стороной безотлагательных мер по восстановлению территориальной целостности и суверенитета Украины, неукоснительного соблюдения общепризнанных норм международного права и немедленного прекращения практики проведения без согласия Украины любых мероприятий на ее суверенной территории.
Напомним, как сообщал УРА-Информ, Международный суд Организации Объединенных Наций в среду, 19 апреля, на заседании обязал Россию обеспечить работу Меджлиса крымскотатарского народа. Россия также должна возобновить обучение на украинском языке в аннексированном Крыму. Соответствующее решение огласил председатель суда Ронни Абрахам.