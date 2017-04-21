Украина выражает протест в связи с проведением в оккупированном Крыму экономического форума - МИД

Министерство иностранных дел Украины заявляет, что проведение упомянутого мероприятия является грубым нарушением государственного суверенитета Украины, украинского законодательств, общепризнанных норм международного права, в том числе Устава ООН, резолюций Генеральной Ассамблеи ООН "Территориальная целостность Украины" от 27 марта 2014 года и "Положение с правами человека в Автономной Республике Крым и города Севастополь" от 19 декабря 2016 года, а также других многосторонних международных договоров.

Как сказано с сообщении пресс-службы украинского дипломатический ведомства, в своей ноте Украины высказывает категорическое требование относительно принятия российской стороной безотлагательных мер по восстановлению территориальной целостности и суверенитета Украины, неукоснительного соблюдения общепризнанных норм международного права и немедленного прекращения практики проведения без согласия Украины любых мероприятий на ее суверенной территории.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, Международный суд Организации Объединенных Наций в среду, 19 апреля, на заседании обязал Россию обеспечить работу Меджлиса крымскотатарского народа. Россия также должна возобновить обучение на украинском языке в аннексированном Крыму. Соответствующее решение огласил председатель суда Ронни Абрахам.