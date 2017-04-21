23:56 21.04.2017 | Политика | Новости
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Украина и Грузия просят поддержать защиту их территориальной целостности

Главы МИД двух государств – Грузии и Украины – осуждают агрессию со стороны РФ.

Украина и Грузия просят поддержать защиту их территориальной целостности

Таким образом – министр украинского МИД П. Климкин и его коллега из Грузии – М. Джанелидзе – обратились с просьбой к международному сообществу. Главы МИД просят сделать активнее поддержку территориальной целостности двух государств.

Кроме того, министры осуждающе высказались касательно длительной российской агрессии. Эта информация размещена на сайте МИД Украины. В связи с 25-летием восстановления дипотношений двух стран министры отметили развитие важных отношений и обговорили всестороннее сотрудничество в разных сферах.

Как сообщал УРА-Информ, Климкин 21 апреля отправился в Грузию с визитом.


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