Украина и Грузия просят поддержать защиту их территориальной целостности

Таким образом – министр украинского МИД П. Климкин и его коллега из Грузии – М. Джанелидзе – обратились с просьбой к международному сообществу. Главы МИД просят сделать активнее поддержку территориальной целостности двух государств.

Кроме того, министры осуждающе высказались касательно длительной российской агрессии. Эта информация размещена на сайте МИД Украины. В связи с 25-летием восстановления дипотношений двух стран министры отметили развитие важных отношений и обговорили всестороннее сотрудничество в разных сферах.

Как сообщал УРА-Информ, Климкин 21 апреля отправился в Грузию с визитом.