Украина больше заинтересована в военной помощи США, а не в финансовой, - Данилюк

Об этом заявил министр финансов Украины Александр Данилюк в интервью изданию The Wall Street Journal. По его мнению, правительство Украины с новой администрацией президента США будут плодотворными.

Такая уверенность Данилюка вызвана тем, когда Белый дом занял более жесткую позицию в отношении России, которую Украина считает главной угрозой странам Восточной Европы.

"Мы уверены, что у нас будут очень тесные отношения с администрацией Трампа", - отметил министр финансов Украины.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в Украине пенсионная и земельная реформы начнут работать в последующие два месяца. Так, считает министр финансов Украины Александр Данилюк.