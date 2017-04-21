13:25 21.04.2017 | Политика | Новости     Новости Украины
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Украина больше заинтересована в военной помощи США, а не в финансовой, - Данилюк

Украинское государство заинтересовано в получении помощи Вашингтона с военными поставками, чем в получении кредитных гарантий.
 

Украина больше заинтересована в военной помощи США, а не в финансовой, - Данилюк

Об этом заявил министр финансов Украины Александр Данилюк в интервью изданию The Wall Street Journal. По его мнению, правительство Украины с новой администрацией президента США будут плодотворными.

Такая уверенность Данилюка вызвана тем, когда Белый дом занял более жесткую позицию в отношении России, которую Украина считает главной угрозой странам Восточной Европы.

"Мы уверены, что у нас будут очень тесные отношения с администрацией Трампа", - отметил министр финансов Украины.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в Украине пенсионная и земельная реформы начнут работать в последующие два месяца. Так, считает министр финансов Украины Александр Данилюк.


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