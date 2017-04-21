11:37 21.04.2017 | Политика | Новости     Новости Украины
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Международный суд ООН призвал Россию к полному исполнению минских соглашений - ВИДЕО

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что Международный суд Организации Объединенных наций призвал Россию к полному исполнению минских договоренностей. 
 

Международный суд ООН призвал Россию к полному исполнению минских соглашений - ВИДЕО

Об этом передает пресс-служба главы государства.

По словам Порошенко, Российская Федерация является стороной Минских договоренностей, а не посредником, как изначально она пыталась себя представить. 

"Признание этого, подчеркиваю, не политическая оценка, а впервые прозвучала юридическая оценка, которая чрезвычайно важна для нас", - отметил президент Украины. 

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", верховный представитель ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Федерика Могерини еще раз напомнила России о выполнении минских соглашений по урегулированию ситуации на Донбассе.


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