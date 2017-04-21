Международный суд ООН призвал Россию к полному исполнению минских соглашений - ВИДЕО

Об этом передает пресс-служба главы государства.

По словам Порошенко, Российская Федерация является стороной Минских договоренностей, а не посредником, как изначально она пыталась себя представить.

"Признание этого, подчеркиваю, не политическая оценка, а впервые прозвучала юридическая оценка, которая чрезвычайно важна для нас", - отметил президент Украины.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", верховный представитель ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Федерика Могерини еще раз напомнила России о выполнении минских соглашений по урегулированию ситуации на Донбассе.