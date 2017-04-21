Глава Европарламента заявил о возможности отмены Brexit

Об этом пишет газета The Guardian.

Согласно словам Таяни, если Великобритания после выборов захочет отозвать 50 статью - процедура будет очень простой. При этом, если она захотела бы остаться, это было бы выгодно всем.

Также председатель Европарламента добавил, что если новое правительство Великобритании решит изменить свою позицию, то Евросоюз будет способствовать отмене Brexit. При этом Таяни отметил, что подобное решение может быть принято только после переговоров всех 27 стран-членов ЕС.

Добавим, что 19 апреля парламент Великобритании поддержал предложение Терезы Мэй провести восьмого июня досрочные парламентские выборы.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини заявила, что Великобритания потеряет от Brexit больше, чем остальные страны блока.