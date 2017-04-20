Власти Турции отказались аннулировать итоги референдума

Сегодня на заседании комиссии десять ее членов отказались отменять итоги конституционного референдума при одном голосе "против".

Напомним, представители трех оппозиционных политических партий Турции обратились в комиссию с требованием отменить итоги референдума в связи с нарушением норм законодательства.

Как сообщал УРА-Информ, в ряде турецких городов второй день не прекращаются протесты. Тысячи людей вышли на улицы высказать свое неудовольствие результатами плебисцита о расширении полномочий президента Турции. Как сообщает Deutsche Welle протестующие недовольны решением ЦИК причислить бюллетени без официальных печатей.