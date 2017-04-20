Власти Турции отказались аннулировать итоги референдума

Высшая избирательная комиссия Турции в среду, 19 апреля, заявила, что не будет аннулировать результаты референдума, согласно которым будут расширены полномочия президента страны.
Сегодня на заседании комиссии десять ее членов отказались отменять итоги конституционного референдума при одном голосе "против".
Напомним, представители трех оппозиционных политических партий Турции обратились в комиссию с требованием отменить итоги референдума в связи с нарушением норм законодательства.
Как сообщал УРА-Информ, в ряде турецких городов второй день не прекращаются протесты. Тысячи людей вышли на улицы высказать свое неудовольствие результатами плебисцита о расширении полномочий президента Турции. Как сообщает Deutsche Welle протестующие недовольны решением ЦИК причислить бюллетени без официальных печатей.