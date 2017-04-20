09:58 20.04.2017 | Политика | Новости
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Великобритания потеряет от Brexit больше, чем ЕС, - Могерини

Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини заявила, что Великобритания потеряет от своего решения покинуть Евросоюз больше, чем остальные страны блока.
 

Великобритания потеряет от Brexit больше, чем ЕС, - Могерини

Об этом сообщает агенство Reuters.

Согласно словам Могерини, все государства-члены ЕС важны в равной степени. Поскольку, они несут больший вклад в некоторые сферы, чем другие. 

"Я считаю, что наши британские друзья потеряют больше, чем мы", - подчеркнула глава внешнеполитического ведомства ЕС.

Также Федерика Могерини добавила, что когда Великобритания выйдет из блока ЕС, она все равно останется первым рынком в мире и второй по величине мировой экономикой.

В настоящее время ожидаются очень трудные переговоры с Лондоном по Brexit

"С начала переговоров прошло всего два года. Это не может быть отложено. Я не ожидаю, что это произойдет быстрее", - отметила Могерини.

Добавим, что британские депутаты поддержали предложение премьер-министра назначить досрочные парламентские выборы.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", Министерство иностранных дел России официально обнародовало информацию о том, что страну с рабочим визитом посетит Федерика Могерини, Высокий представитель ЕС по иностранным делам и политики безопасности, заместитель председателя Европейской комиссии.


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