В правительство наберут 1 тыс молодых специалистов

Во время выступления перед студентами Национального университета "Киево-Могилянская академия" премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что в Кабмин наберут 1 тыс молодых специалистов.
В сообщении говорится, что набор будет проходить осень 2017 года по средствам открытого конкурса.
Гройсман назвал будущих новых сотрудников агентами изменений.
Также премьер-министр сообщил, что в планах полная перезагрузка системы центральных органов исполнительной власти.
На последок Премьер сказал, что труд новых сотрудников будет оплачиваться максимально достойно, в том числе благодаря поддержке международных партнеров.
Ранее УРА-Информ сообщал, что президент Украины, считает свою страну инвестицией мира в безопасность.