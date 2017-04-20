17:09 20.04.2017 | Политика | Новости     Новости Украины
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В правительство наберут 1 тыс молодых специалистов

Во время выступления перед студентами Национального университета "Киево-Могилянская академия" премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что в Кабмин наберут 1 тыс молодых специалистов.

В правительство наберут 1 тыс молодых специалистов

В сообщении говорится, что набор будет проходить осень 2017 года по средствам открытого конкурса.

Гройсман назвал будущих новых сотрудников агентами изменений.

Также премьер-министр сообщил, что в планах полная перезагрузка системы центральных органов исполнительной власти.

На последок Премьер сказал, что труд новых сотрудников будет оплачиваться максимально достойно, в том числе благодаря поддержке международных партнеров.

Ранее УРА-Информ сообщал, что президент Украины, считает свою страну инвестицией мира в безопасность.


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