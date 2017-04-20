В правительство наберут 1 тыс молодых специалистов

В сообщении говорится, что набор будет проходить осень 2017 года по средствам открытого конкурса.

Гройсман назвал будущих новых сотрудников агентами изменений.

Также премьер-министр сообщил, что в планах полная перезагрузка системы центральных органов исполнительной власти.

На последок Премьер сказал, что труд новых сотрудников будет оплачиваться максимально достойно, в том числе благодаря поддержке международных партнеров.

Ранее УРА-Информ сообщал, что президент Украины, считает свою страну инвестицией мира в безопасность.