17:17 20.04.2017 | Политика | Новости     Новости Украины
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Украинцы с 11 июня смогут ездить в Евросоюз без виз, - Гройсман

Безвизовый режим между ЕС и нашей страной, вероятно, актуален будет уже с 11-го июня.

Украинцы с 11 июня смогут ездить в Евросоюз без виз, - Гройсман

Такое заявление 20-го апреля сделал украинский премьер В. Гройсман – в рамках своего сегодняшнего выступления перед учащимися "Киево-Могилянской академии". Согласно сообщению премьера – как говорит нам календарь – в случае, если не возникнет никаких трудностей, то можно будет ожидать того, что уже с 11-го июня нынешнего года будет внедрен безвизовый режим.

По решению Совета Евросоюза, с нашим государством визовая либерализация должна стать актуальной лишь синхронно с внедрением в действие новой схемы ЕС в области безопасности, предполагающей возможность приостановления безвизового режима ЕС с третьими государствами.

Как сообщал УРА-Информ, ранее представитель Администрации президента заявлял, что Украину от получения безвизового режима отделяет лишь пара технических процедур.


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