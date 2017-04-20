Украина имеет шанс получить два иска в Гааге, - Петренко

Украина имеет шанс выиграть их оба. Об этом в четверг, 20 апреля, рассказал министр юстиции Украины Павел Петренко.

По его словам, основное, что вчера прозвучало в суде, это то, что суд признал свою юрисдикцию. Это значит, что Украина имеет шанс получить окончательное решение по двум искам, - пояснил министр, добавив, что Россия добивалась в Гааге чтобы Международный суд ООН не принял к рассмотрению жалобы Украины.

Она всеми силами пыталась не допустить рассмотрения дела по сути, а позиция юридического сопровождения украинской стороны состояла в том, чтобы ходатайство о избрании мер пресечения было рассмотрено и было принято соответствующее решение, - отметил Петренко, добавив, что Украина обладает широкой доказательной базой, которая будет представлена при рассмотрении иска по существу.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, Международный суд Организации Объединенных Наций в среду, 19 апреля, на заседании обязал Россию обеспечить работу Меджлиса крымскотатарского народа. Россия также должна возобновить обучение на украинском языке в аннексированном Крыму. Соответствующее решение огласил председатель суда Ронни Абрахам.