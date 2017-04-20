У Асада есть несколько тонн химического оружия, - минобороны Израиля

Военные Израиля считают, что силы сирийского президента Башара аль-Асада обладают несколькими тоннами химического оружия.
Об этом сообщает агенство Reuters.
Один из высокопоставленных израильских военных офицеров на брифинге для израильских журналистов сказал, что несколько тонн химического оружия остались в руках сил Асада.
Таким образом, общее количество химического оружия у Асада составляет до 3 тонн.
Отметим, что ранее Сирия согласилась уничтожить свое химическое оружие. Это произошло в соглашении 2013 года между Россией и Соединенными Штатами.
Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", применение химического оружия в районе населенного пункта Хан Шейхун в Сирии должно быть сурово осуждено.