10:53 20.04.2017 | Политика | Новости     Новости Украины
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ЦИК просит депутатов разъяснить проведение местных выборов на оккупированных территориях

Центральная избирательная комиссия просит профильный комитет парламента предоставить им разъяснения положений закона "О местных выборах".

ЦИК просит депутатов разъяснить проведение местных выборов на оккупированных территориях

С соответствующий обращением ЦИК обратилась к комитетам Верховной Рады по вопросам государственного строительства, региональной политики и местного самоуправления и по вопросам правовой политики и правосудия. Комиссия хочет знать возможности назначения местных выборов на отдельных территориях Донецкой и Луганской областей.

Как сообщает в четверг, 20 апреля, пресс-служба ЦИК, комиссия, в случае возможности назначения таких выборов, просит о неотложном законодательном урегулировании проблемных вопросов, которые могут возникнуть во время организации подготовки и проведения таких местных выборов и осуществления замещения депутатов местных советов.

В комиссии также пояснили, что к ним поступают многочисленные обращения о возможности назначения и проведения таких выборов на отдельных территориях Донецкой и Луганской областей, где 25 октября 2015 года очередные местные выборы не назначались и не проводились.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, ранее заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий Украины Георгий Тука отметил, что проведение местных выборов на оккупированной территории Донбасса по законам Украины могут состояться через год при условии, если Кремль даст соответствующее указание боевикам.


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