11:19 20.04.2017 | Политика | Новости
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Трамп проверит ущерб национальной безопасности от импорта стали

Американский президент Дональд Трамп принял решение на проверку импорта стали национальной безопасности США.
 

Трамп проверит ущерб национальной безопасности от импорта стали

Как сообщает агенство Reuters, глава государства США планирует подписать меморандум к одной из статей закона о расширении торговли 1962 года.

Таким образом, законопроект позволит президенту вводить ограничения на импорт по соображениям национальной безопасности.

В свою очередь импорт стали, которая используется, например, для брони для кораблей, может иметь потенциальные последствия для безопасности целой страны. 

Добавим, что директива требует от министра торговли Уилбура Росса провести проверку в ближайшие время. Затем министр торговли в обязательном порядке должен будет доставить результаты Трампу вместе с рекомендациями.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп в среду утром, 19 апреля, подписал указ в рамках его политики "Америка на первом месте".


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