Трамп проверит ущерб национальной безопасности от импорта стали

Как сообщает агенство Reuters, глава государства США планирует подписать меморандум к одной из статей закона о расширении торговли 1962 года.

Таким образом, законопроект позволит президенту вводить ограничения на импорт по соображениям национальной безопасности.

В свою очередь импорт стали, которая используется, например, для брони для кораблей, может иметь потенциальные последствия для безопасности целой страны.

Добавим, что директива требует от министра торговли Уилбура Росса провести проверку в ближайшие время. Затем министр торговли в обязательном порядке должен будет доставить результаты Трампу вместе с рекомендациями.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп в среду утром, 19 апреля, подписал указ в рамках его политики "Америка на первом месте".