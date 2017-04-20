Тиллерсон раскритиковал договор о ядерной программе Ирана

Об этом сообщает Deutsche Welle.

По мнению Тиллерсона, договор с Тегераном символизирует провал прошлого, который привел к возникновению нынешней угрозы со стороны Северной Кореи.

Так, этот документ не учитывает целого ряда других угроз, исходящих от Ирана. Поэтому Соединенные Штаты Америки внимательно изучают все аспекты политики Ирана и по итогам анализа примут соответствующие решения.

При этом Тиллерсон обвинил государсвто Ирана в разжигании многочисленных конфликтов. В часности, в подрыве интересов США в Сирии, Йемене, Ираке и Ливане, а также в поддержке вылазок против Израиля. Кроме того, госсекретарь США считает, что неконтролируемый Иран может пойти путем КНДР.

Тем не менее Иран неоднократно заявлял, что не стремится создать ядерное оружие. Ядерная сделка предусматривает отмену международных санкций в отношении Ирана в обмен на согласие страны ограничить ядерную деятельность.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", Генеральный штаб РФ впервые признал ядерную угрозу со стороны КНДР и Ирана.