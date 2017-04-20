Российские войска могут за пару часов вторгнуться в Украину, - Турчинов

Эти сведения распространил, презентуя программу "Стратегическое лидерство" секретарь украинского СНБО – А. Турчинов. Согласно его сообщению – около госграниц РФ и Украины сейчас есть сразу три дивизии – в составе уже развернутых трех армий – общевойсковых и танковой.

Подобной мощности военная группировка обладает лишь наступательным характером. Если Москва вдруг примет решение расширить масштабы агрессии касательно Украины – то эти группировки станут вести наступательные действия – подчеркнул также Турчинов.

Как сообщал УРА-Информ, сегодня Турчинов также заявил, что РФ ведет подготовку к полномасштабной войне.