12:18 20.04.2017 | Политика | Новости     Новости Украины
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Российские войска могут за пару часов вторгнуться в Украину, - Турчинов

Российские войска, что сейчас размещены вдоль госграницы, могут за пару часов провести вторжение на украинскую территорию.

Российские войска могут за пару часов вторгнуться в Украину, - Турчинов

Эти сведения распространил, презентуя программу "Стратегическое лидерство" секретарь украинского СНБО – А. Турчинов. Согласно его сообщению – около госграниц РФ и Украины сейчас есть сразу три дивизии – в составе уже развернутых трех армий – общевойсковых и танковой.

Подобной мощности военная группировка обладает лишь наступательным характером. Если Москва вдруг примет решение расширить масштабы агрессии касательно Украины – то эти группировки станут вести наступательные действия – подчеркнул также Турчинов.

Как сообщал УРА-Информ, сегодня Турчинов также заявил, что РФ ведет подготовку к полномасштабной войне.


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