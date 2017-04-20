Россия готовится к полномасштабной войне, - Турчинов

Данная война при этом грозит Центральной, а также Восточной Европе. Эти сведения озвучил сегодня, презентуя программу под названием "Стратегическое лидерство А. Турчинов – секретарь СНБО. Согласно его сообщению – сейчас Россия все так же продолжила вести подготовку к войне, грозящей как Украине, так и многим другим странам.

Согласно указу В.Путина - уже с июля 2017 г. будет увеличена численность силовиков ВС, и она будет составлять примерно 1,9 миллиона человек. Вскоре будет расширен набор в воинские заведения, ученики которых участвуют в военных действиях на Донбассе – подчеркнул Турчинов.

Как сообщал УРА-Информ, ранее Порошенко прокомментировал гибридную войну, которую ведет Россия.