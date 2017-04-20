Нормандский формат сохранится после выборов во Франции

По ее словам, Украина несет ежедневные потери на Донбассе. В связи с этим государство Франции наменерено и в дальнейшем прилагать усилия для того, чтобы найти выход из сложившейся ситуации.

"Скорее всего да. То, что было сказано в понедельник со стороны и Украины, и России, - обе стороны хотят сохранить этот формат. Естественно, я не могу говорить за будущее правительство Франции, но скорее всего продолжит", - отметила Дюмон.

Напомним, как сообщал "УРА-Информ", ранее президент Украины Петр Порошенкою по телефону провел переговоры с федеральным канцлером Германия Ангелой Меркель и президентами Франции и России Франсуа Олландом и Владимиром Путиным. Нормандская четверка говорила о ситуации на Донбассе.