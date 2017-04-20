20:32 20.04.2017 | Политика | Новости     Новости Украины
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Адвокат сообщил, что Мартыненко задержали на 72 часа

Национальное антикоррупционное бюро Украины задержало бывшего народного депутата Николай Мартыненко на срок до 72 часов.

Адвокат сообщил, что Мартыненко задержали на 72 часа

За это время суд должен принять решение об избрании ему меры пресечения. Об этом в четверг, 20 апреля, украинским журналистам сообщил адвокат Мартыненко Петр Бойко.

По его словам, ни он, ни его подзащитный не понимают в чем подозревают Мартыненко. Понятно лишь, что речь идет не о деле, которое связано с "Энергоатомом" и это странно, ибо даже по "Энергоатому" нет никаких доказательств правонарушений, - пояснил адвокат, добавив, что детективы НАБУ мотивировали задержание тем, что Мартыненко может сбежать из Украины.

Он также назвал абсурдной информацию представителей НАБУ о том, что экс-депутат избегал получения сообщения о подозрении. Детективы только вечером смогли показать подозрение, подписанное прокурором САП, после чего Николай Мартыненко законопослушно отправился в НАБУ для совершения соответствующих процессуальных действий, - отметил Бойко, подчеркнув, что защита сможет докажет в суде полную беспочвенность любых подозрений против их подзащитного.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, детективы Национального антикоррупционного бюро Украины задержали бывшего народного депутата Николая Мартыненко. Его задержали по делу получения откатов по контрактам "Энергоатома" на свою панамскую компанию со счетами в Швейцарии, - заявили детективы.


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