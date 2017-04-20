Адвокат сообщил, что Мартыненко задержали на 72 часа

За это время суд должен принять решение об избрании ему меры пресечения. Об этом в четверг, 20 апреля, украинским журналистам сообщил адвокат Мартыненко Петр Бойко.

По его словам, ни он, ни его подзащитный не понимают в чем подозревают Мартыненко. Понятно лишь, что речь идет не о деле, которое связано с "Энергоатомом" и это странно, ибо даже по "Энергоатому" нет никаких доказательств правонарушений, - пояснил адвокат, добавив, что детективы НАБУ мотивировали задержание тем, что Мартыненко может сбежать из Украины.

Он также назвал абсурдной информацию представителей НАБУ о том, что экс-депутат избегал получения сообщения о подозрении. Детективы только вечером смогли показать подозрение, подписанное прокурором САП, после чего Николай Мартыненко законопослушно отправился в НАБУ для совершения соответствующих процессуальных действий, - отметил Бойко, подчеркнув, что защита сможет докажет в суде полную беспочвенность любых подозрений против их подзащитного.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, детективы Национального антикоррупционного бюро Украины задержали бывшего народного депутата Николая Мартыненко. Его задержали по делу получения откатов по контрактам "Энергоатома" на свою панамскую компанию со счетами в Швейцарии, - заявили детективы.