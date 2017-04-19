08:45 19.04.2017 | Политика | Новости
100164417:Polishuk

В Турции продолжаются тысячные протесты против результатов референдума

В ряде турецких городов второй день не прекращаются протесты.

В Турции продолжаются тысячные протесты против результатов референдума

Тысячи людей вышли на улицы высказать свое неудовольствие результатами плебисцита о расширении полномочий президента Турции. Как сообщает Deutsche Welle протестующие недовольны решением ЦИК причислить бюллетени без официальных печатей.

По данным СМИ, во вторник, 18 апреля, в крупных городах страны тысячи людей снова вышли на улицы в знак протеста. Демонстрации прошли вечером, в частности, в Анкаре, Стамбуле, Измире и Эскишехир.

При этом полиция задержала около полсотни демонстрантов.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, 17 апреля в Стамбуле тысячи митингующих вышли на улицы , протестуя против результатов еферендума в Турции. Протестующие скандировали - Мы бок о бок против фашизма, Мы не сделаем тебя президентом. В Бешикташе протестующие несли транспаранты с надписью - Мы правы, мы победим.


Читайте также:
 
. . . .
 
Фоторепортаж
прокрутить далее
прокрутить назад
 



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Вконтакте Ура-информ Фейсбук Ура-информ Твиттер Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Шоу-биз Футбол Бокс Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив