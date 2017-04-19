В Турции продолжаются тысячные протесты против результатов референдума

Тысячи людей вышли на улицы высказать свое неудовольствие результатами плебисцита о расширении полномочий президента Турции. Как сообщает Deutsche Welle протестующие недовольны решением ЦИК причислить бюллетени без официальных печатей.

По данным СМИ, во вторник, 18 апреля, в крупных городах страны тысячи людей снова вышли на улицы в знак протеста. Демонстрации прошли вечером, в частности, в Анкаре, Стамбуле, Измире и Эскишехир.

При этом полиция задержала около полсотни демонстрантов.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, 17 апреля в Стамбуле тысячи митингующих вышли на улицы , протестуя против результатов еферендума в Турции. Протестующие скандировали - Мы бок о бок против фашизма, Мы не сделаем тебя президентом. В Бешикташе протестующие несли транспаранты с надписью - Мы правы, мы победим.