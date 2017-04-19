15:40 19.04.2017 | Политика | Новости     Новости Украины
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Украина является инвестицией мира в безопасность, - Порошенко

Украина – это на данном этапе инвестиция в безопасность абсолютно всего мира, и России в том числе.

Украина является инвестицией мира в безопасность, - Порошенко

Такое заявление сделал 19-го апреля украинский глава Петр Порошенко – в процессе своего сегодняшнего выступления в британском институте международных отношений. Согласно словам президента – сейчас Украины – это хорошая инвестиция во всеобщую безопасность, и России в том числе.

При этом страна может достичь успеха лишь тогда. Когда ей будут помогать ее союзники. При этом стабильная и цветущая Украина – это залог стабильного и цветущего региона – подчеркнул также Порошенко. Кроме прочего, Украина – ценнейший актив в области ядерного нераспространения.

Как сообщал УРА-Информ, также Порошенко в рамках выступления подчеркнул, что Россия уже нарушила все свои обещания.


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